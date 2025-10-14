EQS-Adhoc: HomeToGo SE: HomeToGo veröffentlicht aktualisierte Prognose für das GJ/25 nach Interhome-Closing und gibt Pro-forma-Schätzung der IFRS-Umsatzerlöse und des bereinigten EBITDA für 2025 ab

EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

HomeToGo veröffentlicht aktualisierte Prognose für das GJ/25 nach Interhome-Closing und gibt Pro-forma-Schätzung der IFRS-Umsatzerlöse von ca. 400 Mio. € und des bereinigten EBITDA von ca. 40 Mio. € für 2025 ab

Luxemburg, 14. Oktober 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) gibt bekannt, dass ihr Vorstand heute beschlossen hat, die Finanzprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 zu aktualisieren. Diese spiegelt nun die erwarteten Auswirkungen der Interhome-Übernahme wider, die am 28. August 2025 erfolgreich vollzogen wurde.

Auf einer Pro-forma-Basis, d.h. unter der Annahme, dass Interhome bereits zum 1. Januar 2025 (jedoch ohne Berücksichtigung tatsächlicher oder potenzieller Synergien) konsolidiert worden wäre, erwartet die kombinierte Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 IFRS-Umsatzerlöse von ca. 400 Mio. €, ein bereinigtes EBITDA von ca. 40 Mio. € und einen positiven Free Cash Flow.

Auf statutarischer Basis, welche die Konsolidierung von Interhome ab dem tatsächlichen Vollzugsdatum, d. h. nur für den Zeitraum vom 28. August 2025 bis zum 31. Dezember 2025, berücksichtigt, erwartet die HomeToGo SE IFRS-Umsatzerlöse von mehr als 260 Mio. € (zuvor: mehr als 230 Mio. € auf Standalone-Basis, d. h. ohne jeglichen Beitrag von Interhome) und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 11 Mio. € (zuvor: mehr als 19 Mio. € auf Standalone-Basis, d. h. ohne jegliche Auswirkungen von Interhome). Die negative Abweichung zwischen der neuen Prognose für das bereinigte EBITDA von mehr als 11 Mio. € und der vorherigen Prognose von mehr als 19 Mio. € ist darauf zurückzuführen, dass Interhome aufgrund der Saisonalität seiner Geschäftsaktivitäten in jedem Jahr ein negatives bereinigtes EBITDA im vierten Quartal ausgewiesen hat, während es auf Jahressicht hochprofitabel ist.

Da der Abschluss der Interhome-Transaktion gegen Ende der Hauptreisezeit erfolgte, wird für die kombinierte Gruppe auf statutarischer Basis für das Geschäftsjahr 2025 kein positiver Free Cash Flow erwartet (wie zuvor auf Standalone-Basis und wie nun auf Pro-forma-Basis angenommen). Dies ist auf die Saisonalität des Geschäftsmodells von Interhome zurückzuführen, das nach der Hochsaison umfangreiche Zahlungen an die Gastgeber zur Folge hat. Diese Zahlungen werden den Kassenbestand von Interhome, der sich zum Zeitpunkt des Closings auf ca. 75 Mio. € belief, reduzieren.

Das Unternehmen wird keine Prognose mehr für die Buchungserlöse abgeben (zuvor: mehr als 270 Mio. € auf Standalone-Basis). Dies spiegelt die strategische Neuausrichtung nach der Interhome-Übernahme hin zum B2B-geführten Segment HomeToGo_PRO wider.

Die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wird dem Kapitalmarkt zusammen mit der Veröffentlichung der geprüften Finanzergebnisse für 2025, die für den 19. März 2026 erwartet wird, zur Verfügung gestellt.



