Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schießt am Montagnachmittag hoch
Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 12,7 Prozent auf 3,86 USD.
Die Plug Power-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 12,7 Prozent auf 3,86 USD. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 3,96 USD. Bei 3,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.812.081 Plug Power-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 4,58 USD. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 15,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 82,08 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 11.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,97 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD in den Büchern standen.
Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,612 USD je Plug Power-Aktie stehen.
Alle: Alle Empfehlungen