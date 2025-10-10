DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.256 -1,9%Top 10 Crypto15,74 -4,8%Nas22.358 -2,9%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gibt am Abend deutlich nach

10.10.25 20:25 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gibt am Abend deutlich nach

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,3 Prozent auf 3,51 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,96 EUR -0,29 EUR -9,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 7,3 Prozent auf 3,51 USD. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 3,46 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 18.340.128 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 4,58 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,67 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 173,97 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

