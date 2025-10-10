DAX24.591 -0,1%Est505.619 -0,1%MSCI World4.338 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.065 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,64 -2,4%Gold3.986 +0,3%
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power legt am Nachmittag zu

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 3,86 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 3,86 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Plug Power-Aktie bei 3,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.530.312 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 18,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 82,10 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,97 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 143,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie.

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
