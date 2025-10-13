Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bilanz ante portas

Das sind die Prognosen der Analysten für die anstehende Goldman Sachs-Bilanz.

Goldman Sachs wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 11,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Goldman Sachs noch ein Gewinn pro Aktie von 8,40 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 14,12 Milliarden USD gegenüber 31,25 Milliarden USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 54,80 Prozent.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 47,28 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 40,54 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 57,42 Milliarden USD, gegenüber 126,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net