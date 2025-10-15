DAX24.197 -0,2%Est505.602 +0,9%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,35 -0,3%Nas22.779 +1,1%Bitcoin95.796 -1,8%Euro1,1627 +0,1%Öl62,60 +0,5%Gold4.199 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX an der Nulllinie -- Wall Street startet fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Novo Nordisk erwirbt Zaltenibart-Rechte von Omeros für MIlliardenbetrag - Aktien steigen Novo Nordisk erwirbt Zaltenibart-Rechte von Omeros für MIlliardenbetrag - Aktien steigen
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Index-Performance im Fokus

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

15.10.25 15:57 Uhr
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter | finanzen.net

Der LUS-DAX notiert aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,33 EUR 0,61 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,28 EUR -0,12 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
92,30 EUR 1,62 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
47,96 EUR 0,37 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
31,14 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
226,30 EUR -3,70 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
29,35 EUR -0,22 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
46,15 EUR -1,35 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
116,95 EUR 1,70 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
33,66 EUR 0,23 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.795,50 EUR -39,50 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
232,80 EUR 0,75 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
102,70 EUR 0,10 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
46,75 EUR 0,04 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
26,49 EUR -0,56 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.245,5 PKT -40,5 PKT -0,17%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,27 Prozent tiefer bei 24.221,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24.359,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.176,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.729,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 15.07.2025, einen Stand von 24.016,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 15.10.2024, mit 19.477,00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,32 Prozent nach oben. Bei 24.773,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit BASF (+ 1,90 Prozent auf 42,38 EUR), Beiersdorf (+ 1,74 Prozent auf 92,24 EUR), Brenntag SE (+ 1,65 Prozent auf 48,08 EUR), Merck (+ 1,39 Prozent auf 116,95 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,95 Prozent auf 46,86 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,09 Prozent auf 46,02 EUR), Rheinmetall (-2,04 Prozent auf 1.801,00 EUR), Zalando (-1,82 Prozent auf 26,43 EUR), Deutsche Börse (-1,48 Prozent auf 225,90 EUR) und Scout24 (-1,35 Prozent auf 102,20 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.170.040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,488 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 5,99 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:16Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:16Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen