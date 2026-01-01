DAX24.712 -1,0%Est505.885 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,9%Nas23.218 -1,3%Bitcoin76.946 -3,2%Euro1,1734 +0,7%Öl64,70 +0,8%Gold4.737 +1,4%
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Januar (vorläufige Fassung)

20.01.26 15:43 Uhr

===

*** 07:30 FR/Alstom SA, Trading Update 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Dezember

Input

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9&% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj

Output

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% g Vj

*** 08:30 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu

"Decade Déjà Vu: Are the 2020s the New 1920s?"

*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q

*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q

*** 16:00 US/Supreme Court, Mündliche Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der

Entlassung von Fed-Gouverneurin Cook

*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

August: +0,2% gg Vm

*** 17:45 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu

"Second Act for EU Single Market"

*** 19:30 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu

"Europe, Germany, Frankfurt: The Path to Growth"

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 09:44 ET (14:44 GMT)