DAX24.706 -1,0%Est505.885 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,9%Nas23.192 -1,4%Bitcoin76.946 -3,2%Euro1,1734 +0,7%Öl64,80 +1,0%Gold4.734 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Ryanair A1401Z adidas A1EWWW Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Wall Street tiefrot -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Grönland-Streit eskaliert: Europa geht vor Trumps Rede beim WEF in die Offensive Grönland-Streit eskaliert: Europa geht vor Trumps Rede beim WEF in die Offensive
Ondas Holdings transformiert sich zu einer operativen Plattform für integrierte autonome Verteidigungssysteme. H.C. Wainwright sieht Luft bis 25 USD (+105 %) Ondas Holdings transformiert sich zu einer operativen Plattform für integrierte autonome Verteidigungssysteme. H.C. Wainwright sieht Luft bis 25 USD (+105 %)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

DAVOS/Macron verurteilt Trumps Zolldrohung

20.01.26 15:45 Uhr

Von Matthew Dalton

DOW JONES--Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Rede in Davos genutzt, um Präsident Donald Trumps Drohung zu verurteilen, Zölle als Druckmittel im Streit um Grönland einzusetzen. Macron bezeichnete die "endlose Akkumulation" neuer Zölle als grundsätzlich inakzeptabel. "Dies gilt umso mehr, wenn sie als Druckmittel gegen die territoriale Souveränität eingesetzt werden."

Wer­bung

Er schien zudem einen Seitenhieb auf Trumps Prahlerei abzugeben, er habe acht Kriege beendet. "Es ist eine Zeit des Friedens, der Stabilität und der Vorhersehbarkeit", sagte Macron ironisch und erntete damit Gelächter im Publikum. "Es ist klar, dass wir eine Zeit der Instabilität und des Ungleichgewichts erreichen", so der französische Präsident weiter. "Mehr als 60 Kriege im Jahr 2024, ein absoluter Rekord - auch wenn ich verstehe, dass einige davon beigelegt wurden."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 09:46 ET (14:46 GMT)