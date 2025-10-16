Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 30,79 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 30,79 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,72 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,97 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.083.982 Commerzbank-Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 24,72 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 54,86 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,953 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,12 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2025 aus.

