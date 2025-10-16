DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.293 -0,2%Top 10 Crypto14,93 -1,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.305 -2,9%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms 13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Index-Performance im Fokus

Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

16.10.25 22:33 Uhr
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone | finanzen.net

Der Dow Jones sank schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
458,50 EUR -1,50 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
57,97 EUR 0,44 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
259,35 EUR -6,20 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
437,40 EUR -3,80 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
56,91 EUR -2,28 EUR -3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,40 EUR 0,96 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
127,82 EUR 1,18 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
209,90 EUR 5,60 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
230,30 EUR -5,00 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,50 EUR -0,42 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
286,85 EUR -10,60 EUR -3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
91,42 EUR -2,51 EUR -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
45.952,2 PKT -301,1 PKT -0,65%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag verlor der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,65 Prozent auf 45.952,24 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,642 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,263 Prozent auf 46.375,17 Punkte an der Kurstafel, nach 46.253,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 46.422,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45.781,18 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,555 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 16.09.2025, bei 45.757,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44.254,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2024, lag der Dow Jones noch bei 43.077,70 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 8,40 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,98 Prozent auf 246,00 USD), Procter Gamble (+ 1,48 Prozent auf 149,60 USD), Caterpillar (+ 1,29 Prozent auf 540,96 USD), NVIDIA (+ 1,10 Prozent auf 181,81 USD) und Coca-Cola (+ 0,76 Prozent auf 67,59 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Visa (-2,98 Prozent auf 335,40 USD), Travelers (-2,92 Prozent auf 261,57 USD), Nike (-2,37 Prozent auf 66,84 USD), Walmart (-2,35 Prozent auf 106,47 USD) und JPMorgan Chase (-2,34 Prozent auf 298,54 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 42.327.445 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,754 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Caterpillar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Caterpillar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Caterpillar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen