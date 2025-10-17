Commerzbank Aktie News: Commerzbank fällt am Freitagmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 29,65 EUR ab.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 29,65 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,01 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.298.325 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 53,12 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,954 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,32 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,49 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

