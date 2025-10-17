DAX in KW 42: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 42/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.10.2025 und dem 17.10.2025. Stand ist der 17.10.2025.
Platz 40: Rheinmetall
Rheinmetall: -11,72 Prozent
Platz 39: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -5,48 Prozent
Platz 38: Commerzbank
Commerzbank: -5,36 Prozent
Platz 37: Allianz
Allianz: -5,33 Prozent
Platz 36: Siemens Energy
Siemens Energy: -4,81 Prozent
Platz 35: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -4,75 Prozent
Platz 34: Hannover Rück
Hannover Rück: -4,28 Prozent
Platz 33: Bayer
Bayer: -4,16 Prozent
Platz 32: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -4,04 Prozent
Platz 31: Merck
Merck: -3,36 Prozent
Platz 30: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -2,11 Prozent
Platz 29: Siemens
Siemens: -1,82 Prozent
Platz 28: Daimler Truck
Daimler Truck: -1,45 Prozent
Platz 27: Scout24
Scout24: -1,17 Prozent
Platz 26: GEA
GEA: -1,05 Prozent
Platz 25: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -0,96 Prozent
Platz 24: Airbus SE
Airbus SE: -0,52 Prozent
Platz 23: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -0,22 Prozent
Platz 22: Zalando
Zalando: -0,15 Prozent
Platz 21: Fresenius SE
Fresenius SE: -0,13 Prozent
Platz 20: SAP SE
SAP SE: 0,17 Prozent
Platz 19: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,32 Prozent
Platz 18: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 0,61 Prozent
Platz 17: EON SE
EON SE: 1,15 Prozent
Platz 16: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,21 Prozent
Platz 15: RWE
RWE: 1,21 Prozent
Platz 14: Infineon
Infineon: 1,37 Prozent
Platz 13: Henkel vz
Henkel vz: 1,48 Prozent
Platz 12: Brenntag SE
Brenntag SE: 1,67 Prozent
Platz 11: Vonovia SE
Vonovia SE: 1,77 Prozent
Platz 10: adidas
adidas: 2,08 Prozent
Platz 9: QIAGEN
QIAGEN: 2,16 Prozent
Platz 8: BMW
BMW: 2,22 Prozent
Platz 7: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 2,29 Prozent
Platz 6: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 2,63 Prozent
Platz 5: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 2,92 Prozent
Platz 4: BASF
BASF: 3,08 Prozent
Platz 3: Symrise
Symrise: 4,43 Prozent
Platz 2: Beiersdorf
Beiersdorf: 4,98 Prozent
Platz 1: Continental
Continental: 7,80 Prozent
