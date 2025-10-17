DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.289 -0,1%Top 10 Crypto14,71 -1,4%Nas22.607 +0,2%Bitcoin91.365 -1,1%Euro1,1679 -0,1%Öl61,13 +0,2%Gold4.219 -2,5%
Profil
DAX-Performance

DAX in KW 42: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

17.10.25 18:03 Uhr
DAX KW 42: Diese Aktien zählen zu den Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.831,0 PKT -441,2 PKT -1,82%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 42 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 42/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.10.2025 und dem 17.10.2025. Stand ist der 17.10.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Rheinmetall

Rheinmetall: -11,72 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 39: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -5,48 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 38: Commerzbank

Commerzbank: -5,36 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 37: Allianz

Allianz: -5,33 Prozent

Quelle: JPstock / Shutterstock.com

Platz 36: Siemens Energy

Siemens Energy: -4,81 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 35: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -4,75 Prozent

Quelle: Terramara / pixelio.de

Platz 34: Hannover Rück

Hannover Rück: -4,28 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 33: Bayer

Bayer: -4,16 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 32: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -4,04 Prozent

Quelle: Sean Gallup/Getty Images

Platz 31: Merck

Merck: -3,36 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 30: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -2,11 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 29: Siemens

Siemens: -1,82 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 28: Daimler Truck

Daimler Truck: -1,45 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 27: Scout24

Scout24: -1,17 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 26: GEA

GEA: -1,05 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 25: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -0,96 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 24: Airbus SE

Airbus SE: -0,52 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 23: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -0,22 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 22: Zalando

Zalando: -0,15 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 21: Fresenius SE

Fresenius SE: -0,13 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 20: SAP SE

SAP SE: 0,17 Prozent

Quelle: SAP

Platz 19: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 0,32 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 18: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 0,61 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 17: EON SE

EON SE: 1,15 Prozent

Quelle: E.ON AG

Platz 16: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,21 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 15: RWE

RWE: 1,21 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 14: Infineon

Infineon: 1,37 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 13: Henkel vz

Henkel vz: 1,48 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 12: Brenntag SE

Brenntag SE: 1,67 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 11: Vonovia SE

Vonovia SE: 1,77 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 10: adidas

adidas: 2,08 Prozent

Quelle: paul prescott / Shutterstock.com

Platz 9: QIAGEN

QIAGEN: 2,16 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 8: BMW

BMW: 2,22 Prozent

Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Platz 7: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 2,29 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 6: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 2,63 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 5: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 2,92 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 4: BASF

BASF: 3,08 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 3: Symrise

Symrise: 4,43 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 2: Beiersdorf

Beiersdorf: 4,98 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 1: Continental

Continental: 7,80 Prozent

Quelle: Continental

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

