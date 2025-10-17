Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 29,93 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 29,93 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 29,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,30 EUR. Bisher wurden heute 2.698.072 Commerzbank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 28,30 Prozent wieder erreichen. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,56 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,954 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,49 EUR je Commerzbank-Aktie.

