Vor Quartalsbilanz

Ausblick: Philip Morris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

20.10.25 23:25 Uhr
Ausblick: Philip Morris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Philip Morris veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Philip Morris Inc.
135,60 EUR 3,10 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Philip Morris wird am 21.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Philip Morris im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,97 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,78 Prozent auf 10,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Philip Morris noch 9,87 Milliarden USD umgesetzt.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,52 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 40,78 Milliarden USD, gegenüber 37,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Nachrichten zu Philip Morris Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Philip Morris Inc.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Philip Morris NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Philip Morris UnderperformCredit Suisse Group
19.07.2019Philip Morris OverweightBarclays Capital
23.05.2019Philip Morris Equal WeightBarclays Capital
20.07.2018Philip Morris BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
19.07.2019Philip Morris OverweightBarclays Capital
20.07.2018Philip Morris BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.04.2018Philip Morris BuyDeutsche Bank AG
16.10.2015Philip Morris International OverweightBarclays Capital
21.03.2013Philip Morris International kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Philip Morris NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.05.2019Philip Morris Equal WeightBarclays Capital
20.07.2018Philip Morris Market PerformCowen and Company, LLC
13.04.2015Philip Morris International HoldArgus Research Company
22.10.2012Philip Morris International holdJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Philip Morris UnderperformCredit Suisse Group
21.12.2012Philip Morris International verkaufenNomura
19.10.2012Philip Morris International reduceNomura
08.10.2012Philip Morris International reduceNomura
22.02.2012Philip Morris International reduceNomura

