NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philip Morris auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86 US-Dollar belassen. Ein mögliches Zusammengehen des Tabakkonzerns mit der Altria Group dürfte wegen der geringen geographischen Überschneidungen des Geschäfts auf nicht allzu viele kartellrechtliche Bedenken stoßen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Fusion wäre für beide Unternehmen ein Gewinn, ohne dass hierfür ein Bewertungsaufschlag anfallen würde. Durch eine Fusion würde der Wettbewerbsdruck bei E-Zigaretten steigen, was für BAT und Imperial Brands negativ wäre./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 09:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2019 / 09:42 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.