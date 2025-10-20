DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto14,82 +3,7%Nas23.021 +1,5%Bitcoin95.081 +2,0%Euro1,1652 -0,1%Öl60,77 -0,9%Gold4.345 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
TKMS-Aktie begeistert: Börsengang von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen - zeitweise über 100 Euro wert TKMS-Aktie begeistert: Börsengang von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen - zeitweise über 100 Euro wert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

MÄRKTE EUROPA/Erholt nach Kursrutsch trotz Frankreich-Abstufung

20.10.25 18:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,30 EUR 2,58 EUR 13,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
69,85 EUR -4,85 EUR -6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
99,15 EUR 7,25 EUR 7,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kering
324,70 EUR 17,30 EUR 5,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
391,75 EUR -0,80 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
67,72 EUR 3,95 EUR 6,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.773,00 EUR 99,00 EUR 5,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Société Générale (Societe Generale)
52,92 EUR -0,64 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telefonica S.A.
4,59 EUR 0,07 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
9,64 EUR -2,46 EUR -20,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
29,12 EUR 1,92 EUR 7,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach dem kräftigen Rücksetzer am Freitag sind Europas Aktienmärkte mit kräftigen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Treiber waren unter anderem wieder versöhnlichere Töne im Zollkonflikt, zumal China und die USA ihre Handelsgespräche bald fortsetzen wollen. Die Probleme bei US-Regionalbanken, die zuletzt belastet hatten, waren am Montag kein Thema mehr. Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison zunehmend Fahrt auf. Rund ein Viertel der Firmen, die vierteljährlich berichten, wird in dieser Woche Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen.

Wer­bung

Der DAX gewann 1,8 Prozent auf 24.259 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 1,3 Prozent zu. Am Devisenmarkt notierte der Euro zu Börsenschluss wenig verändert bei rund 1,1660 Dollar. Nach dem jüngsten Rücksetzer erholte sich Gold und blieb mit Ständen von 4.350 Dollar die Feinunze auf Rekordjagd.

Relativ entspannt reagierte der Markt auf die Abstufung des Bonität Frankreichs. Standard & Poor's hat die Bonitätsnote auf A+ von AA- gesenkt. "Trotz der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2026 im Parlament in dieser Woche bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der Staatsfinanzen Frankreichs hoch", so die Begründung. Im Bankensektor ging es für Societe Generale 1,2 Prozent nach unten.

BNP Paribas brachen gleich um 7,7 Prozent ein. Die französische Bank hat einen Prozess verloren, in dem es um ihre Rolle ging, der sudanesischen Regierung während des Völkermords in Darfur vor etwa zwei Jahrzehnten einen Zugang zu den internationalen Geldmärkten verschafft zu haben. Ein Geschworenengericht in New York verurteilte BNP Paribas am vergangenen Freitag zur Zahlung von 20,75 Millionen Dollar zivilen Schadenersatz an drei sudanesische Kläger im Rahmen einer Sammelklage.

Wer­bung

TKMS mit erfolgreichem Börsenstart

Wichtiges Thema am Markt war der erste Handelstag der Thyssenkrupp-Marinesparte TKMS im Zuge einer Abspaltung. TKMS handelten extrem volatil. Nach einem Start bei 60 Euro schlossen die Titel bei 81,10 Euro. Nach einem Start bei 60 Euro schlossen die Titel bei 81,10 Euro. TKMS biete eine außergewöhnlich hohe Prognosesicherheit, begründeten die Analysten von MWB ihre Kaufempfehlung.

Für 20 Thyssenkrupp-Aktien gab es automatisch eine TKMS-Aktie. Somit entspricht der TKMS-Schlusskurs vom Montag einem Plus von gut 14 Prozent. Thyssenkrupp behält 51 Prozent. Als Folge der Abspaltung umfasste der MDAX für einen Tag 51 statt wie üblich 50 Werte. Damit wurde sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen können. Mit dem Ende des Xetra-Handels wurde die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen. Thyssenkrupp gaben 19,4 Prozent nach.

Nach der jüngsten Korrektur erholten sich Rüstungsaktien. Rheinmetall legten um 5,9 Prozent zu, Renk-Titel erholten sich um 6,8 und Hensoldt um 7,9 Prozent.

Wer­bung

Kering verkauft Kosmetik an L'Oreal

Der Gucci-Mutterkonzern Kering teilte den Verkauf seines Beauty-Geschäftes an den französischen Kosmetikkonzern L'Oréal für rund 4 Milliarden Dollar in bar mit. Die Analysten von Citi zeigten sich überrascht und sprachen von einer strategischen Kehrtwende Kerings. Der Verkauf umfasse die High-End-Parfümmarke Creed, die Kering erst 2023 für geschätzte 3,5 Milliarden Euro übernommen habe. Kering gewannen 4,8 Prozent, L'Oreal 1,2 Prozent.

Um 12,1 und 8,5 Prozent ging es für 1&1 bzw die Aktie der 1&1-Mutter United Internet nach oben. Laut einem Bericht des Handelsblatts will die spanische Telefonica (+1,9%) die Partnerschaft intensivieren, bis hin zu einer möglichen Übernahme.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.680,93 +1,3% +14,5%

Stoxx-50 4.792,48 +1,1% +10,1%

Stoxx-600 572,10 +1,0% +11,5%

XETRA-DAX 24.258,80 +1,8% +19,7%

FTSE-100 London 9.354,57 k.A. +14,2%

CAC-40 Paris 8.206,07 +0,4% +10,8%

AEX Amsterdam 966,42 +1,1% +8,8%

ATHEX-20 Athen 5.036,12 +0,4% +40,4%

BEL-20 Bruessel 5.030,57 +1,4% +16,4%

BUX Budapest 103.789,82 +0,8% +29,8%

OMXH-25 Helsinki 5.162,47 +0,9% +18,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.484,39 k.A. +3,8%

OMXC-20 Kopenhagen 1.593,78 +2,1% -25,7%

PSI 20 Lissabon 8.325,18 +0,7% +29,6%

IBEX-35 Madrid 15.828,30 +1,5% +34,6%

FTSE-MIB Mailand 42.392,36 +1,5% +22,1%

OBX Oslo 1.554,35 +0,3% +16,5%

PX Prag 2.342,33 +0,1% +33,0%

OMXS-30 Stockholm 2.736,17 +1,3% +8,8%

WIG-20 Warschau 2.916,61 +1,6% +31,0%

ATX Wien 4.612,70 +0,7% +25,0%

SMI Zuerich 12.635,02 -0,1% +9,0%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1655 -0,0% 1,1660 1,1666 +12,6%

EUR/JPY 175,52 +0,1% 175,36 175,38 +7,7%

EUR/CHF 0,9229 -0,2% 0,9245 0,9243 -1,5%

EUR/GBP 0,8686 -0,0% 0,8687 0,8709 +5,0%

USD/JPY 150,59 +0,1% 150,38 150,33 -4,3%

GBP/USD 1,3419 -0,0% 1,3423 1,3396 +7,3%

USD/CNY 7,1014 -0,0% 7,1045 7,1035 -1,5%

USD/CNH 7,1235 -0,0% 7,1262 7,1279 -2,8%

AUS/USD 0,6515 +0,2% 0,6500 0,6480 +4,9%

Bitcoin/USD 110.808,75 +1,8% 108.830,25 105.507,65 +14,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,40 57,15 -1,3% -0,75 -19,9%

Brent/ICE 60,43 61,29 -1,4% -0,86 -18,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.345,67 4.251,65 +2,2% 94,02 +62,0%

Silber 52,40 51,91 +0,9% 0,49 +79,8%

Platin 1.406,01 1.381,49 +1,8% 24,52 +57,7%

Kupfer 5,02 4,97 +1,0% 0,05 +22,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 12:13 ET (16:13 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen