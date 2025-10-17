DAX23.783 -2,0%Est505.569 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto13,89 -6,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,75 -0,4%Gold4.335 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Vormittag

17.10.25 09:22 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 1.699,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.692,00 EUR -18,50 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 1.699,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 1.697,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.715,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.042 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 2.008,00 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 18,19 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 72,70 Prozent wieder erreichen.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,37 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.174,44 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,55 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

