Rheinmetall Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,6 Prozent auf 1.675,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 1.675,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.645,00 EUR. Mit einem Wert von 1.715,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 271.107 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 2.008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR. Abschläge von 72,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,37 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.174,44 EUR.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,23 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,55 EUR je Aktie aus.

