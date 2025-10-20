Börse New York: Dow Jones klettert zum Handelsende
Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsende verbuchte der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 1,12 Prozent auf 46.706,58 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,716 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,711 Prozent leichter bei 45.862,37 Punkten in den Handel, nach 46.190,61 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.759,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.312,88 Zählern.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46.315,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der Dow Jones bei 44.342,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wurde der Dow Jones mit 43.275,91 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 10,18 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 47.049,64 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,61 Prozent auf 254,28 USD), Apple (+ 3,94 Prozent auf 262,24 USD), UnitedHealth (+ 2,21 Prozent auf 364,48 USD), Boeing (+ 1,82 Prozent auf 216,82 USD) und Merck (+ 1,80 Prozent auf 86,32 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walmart (-0,63 Prozent auf 107,05 USD), NVIDIA (-0,32 Prozent auf 182,64 USD), Home Depot (-0,25 Prozent auf 334,20 EUR), McDonalds (-0,10 Prozent auf 307,77 USD) und Coca-Cola (+ 0,00 Prozent auf 68,44 USD).
Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 28.612.292 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,818 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,64 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Apple News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen