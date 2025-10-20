DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.346 +1,2%Top 10 Crypto15,62 +5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin95.386 +2,4%Euro1,1645 -0,1%Öl60,95 -0,6%Gold4.357 +2,5%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende? Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende?
Rivian-Aktie schafft es dennoch ins Plus: Kursverluste für den Tesla-Konkurrenten Rivian-Aktie schafft es dennoch ins Plus: Kursverluste für den Tesla-Konkurrenten
Dow Jones-Kursverlauf

Börse New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

20.10.25 22:32 Uhr
Börse New York: Dow Jones klettert zum Handelsende | finanzen.net

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Zum Handelsende verbuchte der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 1,12 Prozent auf 46.706,58 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,716 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,711 Prozent leichter bei 45.862,37 Punkten in den Handel, nach 46.190,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.759,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.312,88 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46.315,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der Dow Jones bei 44.342,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wurde der Dow Jones mit 43.275,91 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 10,18 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 47.049,64 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,61 Prozent auf 254,28 USD), Apple (+ 3,94 Prozent auf 262,24 USD), UnitedHealth (+ 2,21 Prozent auf 364,48 USD), Boeing (+ 1,82 Prozent auf 216,82 USD) und Merck (+ 1,80 Prozent auf 86,32 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walmart (-0,63 Prozent auf 107,05 USD), NVIDIA (-0,32 Prozent auf 182,64 USD), Home Depot (-0,25 Prozent auf 334,20 EUR), McDonalds (-0,10 Prozent auf 307,77 USD) und Coca-Cola (+ 0,00 Prozent auf 68,44 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 28.612.292 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,818 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,64 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

