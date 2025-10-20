Rüstungs-Comeback

Nach einem massiven Kurseinbruch der in Deutschland gehandelten Rüstungstitel am Freitag blicken Anleger gespannt auf die Kurse von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT zum Wochenstart.

Am Freitag hatten Anleger im deutschen Rüstungssektor einen herben Dämpfer einstecken müssen: Der deutsche Branchenprimus Rheinmetall hatte 6,37 Prozent an Wert verloren, RENK-Titel brachen um rund 5,3 Prozent ein und HENSOLDT-Aktien schlossen 7,81 Prozent tiefer.

Kurserholung zum Wochenstart

Doch zum Start der neuen Handelswoche können Anleger wieder aufatmen. Die schwache Kursperformance der Rüstungsriesen setzt sich nicht fort: Rheinmetall-Aktien gewinnen in Frankfurt zeitweise 3,13 Prozent auf 1.713,50 Euro, RENK-Titel legen daneben 4,96 Prozent auf 65,82 Euro zu und für HENSOLDT-Anteilsscheine geht es zeitgleich 3,52 Prozent auf 94,05 Euro nach oben.

Gewinnmitnahmen bereits beendet?

Mit dieser Entwicklung dürfte deutlich werden, dass nicht Zweifel an der Geschäftsentwicklung der Rüstungsriesen die Aktienkurse unter Druck gebracht hatten. Vielmehr dürfte der überaus schwache Gesamtmarkt insbesondere aber auch die starke Kursperformance der letzten Monate Anleger zu Gewinnmitnahmen bei Rheinmetall & Co. veranlasst haben.

Denn die Aussichten für Unternehmen des Rüstungssektors sind unverändert positiv: Die EU hat sich darauf geeinigt, bis Ende 2027 Finanzhilfen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zur Stärkung der Verteidigung bereitzustellen. Auch wenn es Kritik am überschaubaren Budget gab: Die Tatsache, dass die Europäische Union ihre Aufrüstungsbemühungen weiter verstärkt, kommt auch und insbesondere Rheinmetall & Co. zugute, deren Auftragsbücher bereits jetzt prall gefüllt sind.

Rüstungssektor bekommt neues Börsenmitglied

Zudem verstärkt die thyssenkrupp-Marine-Tochter TKMS (thyssenkrupp Marine Systems) nach ihrem Börsengang zum Wochenstart die Gruppe der in Deutschland börsennotierten Rüstungstitel. Das Unternehmen hat den Zeitpunkt für seinen Börsengang überaus günstig gewählt, Rüstungsaktien gehören zu den Kurstreibern des Marktes in 2025.

