Rally geht weiter

Chiphersteller in Asien gehören zum Wochenstart zu den großen Favoriten der Anleger und verzeichnen deutliche Aufschläge. Das steckt dahinter.

• Asiatische Chiphersteller profitieren zum Wochenstart von der TSMC-Rally und starken Quartalszahlen

• SK hynix, Advantest und SMIC verzeichnen deutliche Kursgewinne und teils neue Rekordstände

• Der anhaltende KI-Boom beflügelt die Nachfrage nach Hochleistungschips und sorgt für Optimismus im Sektor



Wer­bung Wer­bung

3,76 Prozent auf 483.000 Won legte die Aktie des südkoreanischen Chipherstellers SK hynix im Montagshandel zu. Damit summiert sich das Kursplus in den letzten fünf Handelstagen auf 16,39 Prozent. Anleger haben sogar neue Rekordstände gesehen: Bis auf 485.000 KRW ging es für die Aktie zum Wochenstart nach oben.

Und auch Advantest-Aktien hoben in Japan ab und legten schlussendlich um 3,79 Prozent auf 17.510 JPY zu, während Titel der Semiconductor Manufacturing International (SMIC) sich in Hongkong um 3,91 Prozent auf 71,80 HKD verteuerten.

Starke Zahlen von TSMC wirken nach

Hauptsächlicher Kurstreiber für die Chiptitel in Asien ist dabei ein Konkurrent aus Taiwan: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hatte bereits in der vergangenen Woche mit starken Zahlen zum abgelaufenen Quartal für gute Laune im Sektor gesorgt. Das Unternehmen hatte einen Rekordgewinn vermeldet und damit auch die Markterwartungen deutlich übertroffen. Ursächlich für die starke Geschäftsentwicklung war dabei der anhaltende Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechner-Chips, der die Erlöse im dritten Quartal um rund 30 Prozent 989,92 Milliarden New Taiwan Dollar anschwellen ließ.

Wer­bung Wer­bung

Dass TSMC auch weiter keine Abschwächung des KI-Booms erwartet, wurde am Markt mit äußerstem Wohlwollen zur Kenntnis genommen: "Unser Geschäft im dritten Quartal wurde durch die starke Nachfrage nach unseren hochmodernen Prozesstechnologien unterstützt", sagte Wendell Huang, Senior VP und Chief Financial Officer von TSMC, laut Pressemitteilung. "Wir erwarten, dass unser Geschäft auch im vierten Quartal 2025 durch die anhaltend starke Nachfrage nach unseren hochmodernen Prozesstechnologien unterstützt wird", so der Manager weiter.

KI-Boom treibt auch Geschäft der Konkurrenz

Diese positive Einschätzung schwappt auch auf den gesamten Chipmarkt über und beschert Titeln - insbesondere aus Asien - weitere Gewinne. Und auch TMSC selbst profitiert anhaltend von der starken Quartalsbilanz: Die Aktie verabschiedete sich in Taiwan mit einem Plus von 2,07 Prozent bei 1.480 TWD in den Feierabend - auch hier war im Tagesverlauf bei 1.495 ein neues Rekordhoch zu sehen.

Redaktion finanzen.net