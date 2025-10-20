DAX24.051 +0,9%Est505.646 +0,7%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,86 -0,8%Gold4.259 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen
Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Rally geht weiter

Teils neue Rekorde bei Aktien von TSMC, SK hynix, Advantest & Co: Was Asiens Techtitel antreibt

20.10.25 10:47 Uhr
Aktien von Sk hynix und TSMC mit neuen Rekorden: Chip-Boom entfacht neue Kursrally in Asien | finanzen.net

Chiphersteller in Asien gehören zum Wochenstart zu den großen Favoriten der Anleger und verzeichnen deutliche Aufschläge. Das steckt dahinter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
97,72 EUR 0,08 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
465.500,00 KRW 13.000,00 KRW 2,87%
Charts|News|Analysen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
259,50 EUR 4,50 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Asiatische Chiphersteller profitieren zum Wochenstart von der TSMC-Rally und starken Quartalszahlen
• SK hynix, Advantest und SMIC verzeichnen deutliche Kursgewinne und teils neue Rekordstände
• Der anhaltende KI-Boom beflügelt die Nachfrage nach Hochleistungschips und sorgt für Optimismus im Sektor

Wer­bung

3,76 Prozent auf 483.000 Won legte die Aktie des südkoreanischen Chipherstellers SK hynix im Montagshandel zu. Damit summiert sich das Kursplus in den letzten fünf Handelstagen auf 16,39 Prozent. Anleger haben sogar neue Rekordstände gesehen: Bis auf 485.000 KRW ging es für die Aktie zum Wochenstart nach oben.

Und auch Advantest-Aktien hoben in Japan ab und legten schlussendlich um 3,79 Prozent auf 17.510 JPY zu, während Titel der Semiconductor Manufacturing International (SMIC) sich in Hongkong um 3,91 Prozent auf 71,80 HKD verteuerten.

Starke Zahlen von TSMC wirken nach

Hauptsächlicher Kurstreiber für die Chiptitel in Asien ist dabei ein Konkurrent aus Taiwan: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hatte bereits in der vergangenen Woche mit starken Zahlen zum abgelaufenen Quartal für gute Laune im Sektor gesorgt. Das Unternehmen hatte einen Rekordgewinn vermeldet und damit auch die Markterwartungen deutlich übertroffen. Ursächlich für die starke Geschäftsentwicklung war dabei der anhaltende Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechner-Chips, der die Erlöse im dritten Quartal um rund 30 Prozent 989,92 Milliarden New Taiwan Dollar anschwellen ließ.

Wer­bung

Dass TSMC auch weiter keine Abschwächung des KI-Booms erwartet, wurde am Markt mit äußerstem Wohlwollen zur Kenntnis genommen: "Unser Geschäft im dritten Quartal wurde durch die starke Nachfrage nach unseren hochmodernen Prozesstechnologien unterstützt", sagte Wendell Huang, Senior VP und Chief Financial Officer von TSMC, laut Pressemitteilung. "Wir erwarten, dass unser Geschäft auch im vierten Quartal 2025 durch die anhaltend starke Nachfrage nach unseren hochmodernen Prozesstechnologien unterstützt wird", so der Manager weiter.

KI-Boom treibt auch Geschäft der Konkurrenz

Diese positive Einschätzung schwappt auch auf den gesamten Chipmarkt über und beschert Titeln - insbesondere aus Asien - weitere Gewinne. Und auch TMSC selbst profitiert anhaltend von der starken Quartalsbilanz: Die Aktie verabschiedete sich in Taiwan mit einem Plus von 2,07 Prozent bei 1.480 TWD in den Feierabend - auch hier war im Tagesverlauf bei 1.495 ein neues Rekordhoch zu sehen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen