DAX24.222 -0,2%Est505.678 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 -5,0%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.059 -2,1%Euro1,1610 -0,3%Öl61,51 +0,9%Gold4.261 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX schwächelt -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
DAX-Performance im Blick

Schwacher Handel: DAX verliert am Mittag

21.10.25 12:25 Uhr
Schwacher Handel: DAX verliert am Mittag | finanzen.net

Der Handel in Frankfurt verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
193,60 EUR -1,05 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Allianz
353,50 EUR 0,80 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
43,12 EUR -0,66 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,46 EUR -0,04 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
62,04 EUR -0,34 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
34,68 EUR 0,73 EUR 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
113,15 EUR -0,05 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
546,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
34,42 EUR -0,58 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.776,00 EUR -23,50 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
238,40 EUR 0,65 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
241,40 EUR -2,10 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
100,50 EUR -1,85 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
26,56 EUR -0,06 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.228,2 PKT -30,6 PKT -0,13%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 24.218,84 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,057 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,213 Prozent auf 24.310,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24.258,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 24.216,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.310,44 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 23.639,41 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.07.2025, wurde der DAX auf 24.307,80 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19.461,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,95 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24.771,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18.489,91 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 1,76 Prozent auf 34,70 EUR), Rheinmetall (+ 0,77 Prozent auf 1.773,00 EUR), Merck (+ 0,71) Prozent auf 113,75 EUR), Allianz (+ 0,68 Prozent auf 353,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,63 Prozent auf 546,60 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 100,35 EUR), BASF (-1,32 Prozent auf 43,20 EUR), Zalando (-1,28 Prozent auf 26,30 EUR), Siemens (-1,23 Prozent auf 240,20 EUR) und Continental (-1,00 Prozent auf 61,62 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1.368.781 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 277,874 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX verzeichnet die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Porsche Automobil-Aktie mit 5,86 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen