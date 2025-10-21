Schwacher Handel: DAX verliert am Mittag

DAX-Performance im Blick

Der Handel in Frankfurt verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Am Dienstag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 24.218,84 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,057 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,213 Prozent auf 24.310,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24.258,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 24.216,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.310,44 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 23.639,41 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.07.2025, wurde der DAX auf 24.307,80 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19.461,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,95 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24.771,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18.489,91 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 1,76 Prozent auf 34,70 EUR), Rheinmetall (+ 0,77 Prozent auf 1.773,00 EUR), Merck (+ 0,71) Prozent auf 113,75 EUR), Allianz (+ 0,68 Prozent auf 353,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,63 Prozent auf 546,60 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 100,35 EUR), BASF (-1,32 Prozent auf 43,20 EUR), Zalando (-1,28 Prozent auf 26,30 EUR), Siemens (-1,23 Prozent auf 240,20 EUR) und Continental (-1,00 Prozent auf 61,62 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1.368.781 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 277,874 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX verzeichnet die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Porsche Automobil-Aktie mit 5,86 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net