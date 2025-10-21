Börse Zürich: SMI präsentiert sich mittags leichter
Der SMI zeigt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.
Am Dienstag gibt der SMI um 12:07 Uhr via SIX um 0,26 Prozent auf 12.601,97 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,474 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,122 Prozent auf 12.619,55 Punkte an der Kurstafel, nach 12.635,02 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 12.650,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12.597,56 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der SMI auf 12.109,67 Punkte taxiert. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 11.936,89 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 21.10.2024, bei 12.261,87 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,41 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10.699,66 Punkten.
SMI-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 1,05 Prozent auf 221,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,50 Prozent auf 558,40 CHF), Swiss Re (+ 0,41 Prozent auf 146,55 CHF), Swisscom (+ 0,34 Prozent auf 594,50 CHF) und Novartis (+ 0,21 Prozent auf 104,36 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 58,22 CHF), UBS (-1,02 Prozent auf 29,97 CHF), Kühne + Nagel International (-0,64 Prozent auf 154,30 CHF), Nestlé (-0,51 Prozent auf 83,52 CHF) und Roche (-0,46 Prozent auf 279,80 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.315.146 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,834 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
