Heute LIVE bei YouTube: Profi-Trader Sebastian Kuhnert analysiert Netflix-Quartalszahlen
Heute Abend um 22 Uhr veröffentlicht Netflix seine Quartalszahlen für Q3 2025. Wie steht es um das Wachstum des Streaming-Riesen?
Darüber spricht Redakteurin Julia ab 21.45 Uhr LIVE mit Sebastian Kuhnert, Chief Operating Officer bei der Echtzeit-Trading-Software Traderfox (Teil der finanzen.net-Gruppe) auf dem YouTube-Kanal von finanzen.net Ratgeber.
Die Themen im Überblick:
- Aktuelle Lage von Netflix & letzte Quartalszahlen
- Live-Breaking-News: offizielle Zahlen, erwartet um ca. 22 Uhr
- Fazit & Ausblick
Stelle dem Trading-Experten live Deine Fragen!
Warum strahlen wir das Gespräch mit Sebastian Kuhnert live aus? Damit Du Deine Fragen stellen kannst! Der Chat wird allen Live-Zuschauern dafür die Chance bieten - unsere Moderatorin Julia greift diese dann im letzten Teil des Gesprächs auf.
...oder verfolge den Livestream direkt hier:
Nicht verpassen! Und falls doch: Eine Aufzeichnung des Livestreams wird im Nachgang auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen.
