Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
In eigener Sache

Heute LIVE bei YouTube: Profi-Trader Sebastian Kuhnert analysiert Netflix-Quartalszahlen

21.10.25 13:55 Uhr
Heute LIVE bei YouTube: Profi-Trader Sebastian Kuhnert analysiert Netflix-Quartalszahlen | finanzen.net

Heute Abend um 22 Uhr veröffentlicht Netflix seine Quartalszahlen für Q3 2025. Wie steht es um das Wachstum des Streaming-Riesen?

In eigener Sache

 

Darüber spricht Redakteurin Julia ab 21.45 Uhr LIVE mit Sebastian Kuhnert, Chief Operating Officer bei der Echtzeit-Tra­ding-Software Traderfox (Teil der finanzen.net-Gruppe) auf dem YouTube-Kanal von finanzen.net Ratgeber.

 

Die Themen im Überblick:

  • Aktuelle Lage von Netflix & letzte Quartalszahlen
  • Live-Breaking-News: offizielle Zahlen, erwartet um ca. 22 Uhr
  • Fazit & Ausblick

 

Stelle dem Trading-Experten live Deine Fragen!

Warum strahlen wir das Gespräch mit Sebastian Kuhnert live aus? Damit Du Deine Fragen stellen kannst! Der Chat wird allen Live-Zuschauern dafür die Chance bieten - unsere Moderatorin Julia greift diese dann im letzten Teil des Gesprächs auf.

Zum YouTube-Kanal von finanzen.net Ratgeber

...oder verfolge den Livestream direkt hier:

 

Nicht verpassen! Und falls doch: Eine Aufzeichnung des Livestreams wird im Nachgang auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen.

 

Ob Netflix-Aktie oder zehntausende weitere Wertpapiere –
unsere Broker-Empfehlung für alle Trader und die, die es noch werden wollen:

Beim Kostensieger der Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2024), finanzen.net ZERO, handelst Du Aktien, ETFs, Kryptos und Derivate ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads)!

Tipp: Mit dem Code "WINTER2025" erhältst Du einen Neukundenbonus zur kostenlosen Depoteröffnung – 1 Gratis-Aktie, 1 Gratis-E­T­F und bis zu 300 € Wechselprämie!

 Jetzt informieren und Winterdeal sichern

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen