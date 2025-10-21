Heute LIVE bei YouTube: Profi-Trader Sebastian Kuhnert analysiert Netflix-Quartalszahlen

In eigener Sache

Heute Abend um 22 Uhr veröffentlicht Netflix seine Quartalszahlen für Q3 2025. Wie steht es um das Wachstum des Streaming-Riesen?

In eigener Sache

Darüber spricht Redakteurin Julia ab 21.45 Uhr LIVE mit Sebastian Kuhnert, Chief Operating Officer bei der Echtzeit-Tra­ding-Software Traderfox (Teil der finanzen.net-Gruppe) auf dem YouTube-Kanal von finanzen.net Ratgeber.

Die Themen im Überblick:

Aktuelle Lage von Netflix & letzte Quartalszahlen

Live-Breaking-News: offizielle Zahlen, erwartet um ca. 22 Uhr

Fazit & Ausblick

Stelle dem Trading-Experten live Deine Fragen!

Warum strahlen wir das Gespräch mit Sebastian Kuhnert live aus? Damit Du Deine Fragen stellen kannst! Der Chat wird allen Live-Zuschauern dafür die Chance bieten - unsere Moderatorin Julia greift diese dann im letzten Teil des Gesprächs auf.

Zum YouTube-Kanal von finanzen.net Ratgeber



...oder verfolge den Livestream direkt hier:

Nicht verpassen! Und falls doch: Eine Aufzeichnung des Livestreams wird im Nachgang auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen.

Ob Netflix-Aktie oder zehntausende weitere Wertpapiere –

unsere Broker-Empfehlung für alle Trader und die, die es noch werden wollen:

Beim Kostensieger der Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2024), finanzen.net ZERO , handelst Du Aktien, ETFs, Kryptos und Derivate ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads)!

Tipp: Mit dem Code "WINTER2025" erhältst Du einen Neukundenbonus zur kostenlosen Depoteröffnung – 1 Gratis-Aktie, 1 Gratis-E­T­F und bis zu 300 € Wechselprämie!