Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Commerzbank im Fokus

UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet

17.09.25 12:29 Uhr
UniCredit-Aktie trotzdem leichter: Gewinnprognose für 2027 angehoben | finanzen.net

UniCredit-Chef Andrea Orcel rechnet für 2027 mit noch mehr Gewinn als bisher gedacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,37 EUR -0,53 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
66,74 EUR -0,56 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Überschuss werde dann statt etwa 10 Milliarden deutlich mehr als 11 Milliarden Euro erreichen, sagte der Chef der italienischen Großbank am Mittwoch auf einer Konferenz der Bank of America. Unter anderem rechnet der Manager die Geschäftszahlen der deutschen Commerzbank künftig anteilig in die Zahlen der UniCredit ein.

Nach Orcels Angaben hat sein Institut die Beteiligung an dem Frankfurter Geldhaus inzwischen auf 29 Prozent aufgestockt. Ab 30 Prozent muss er den übrigen Commerzbank-Aktionären ein Übernahmeangebot machen.

Die UniCredit-Aktie verliert in Mailand zwischenzeitlich 1,74 Prozent auf 65,46 Euro.

/stw/jha/

MAILAND (dpa-AFX)

Nachrichten zu Commerzbank

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

