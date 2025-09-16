UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet
UniCredit-Chef Andrea Orcel rechnet für 2027 mit noch mehr Gewinn als bisher gedacht.
Werte in diesem Artikel
Der Überschuss werde dann statt etwa 10 Milliarden deutlich mehr als 11 Milliarden Euro erreichen, sagte der Chef der italienischen Großbank am Mittwoch auf einer Konferenz der Bank of America. Unter anderem rechnet der Manager die Geschäftszahlen der deutschen Commerzbank künftig anteilig in die Zahlen der UniCredit ein.
Nach Orcels Angaben hat sein Institut die Beteiligung an dem Frankfurter Geldhaus inzwischen auf 29 Prozent aufgestockt. Ab 30 Prozent muss er den übrigen Commerzbank-Aktionären ein Übernahmeangebot machen.
Die UniCredit-Aktie verliert in Mailand zwischenzeitlich 1,74 Prozent auf 65,46 Euro.
/stw/jha/
MAILAND (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Commerzbank News
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com, Annto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen