Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi

Warum geldmarktnahe ETFs spannend sind

Klassische Sparprodukte wie Tages- oder Festgeld können mit der Entwicklung der Leitzinsen oft nicht Schritt halten, da Banken Zinsanpassungen nur verzögert oder teilweise an ihre Kunden weitergeben. Geldmarktnahe-ETFs hingegen investieren in ein breites Portfolio aus kurz- und mittelfristigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und geben die Zinserträge nahezu eins zu eins an Anleger weiter. Damit eröffnen sie eine attraktive Möglichkeit, Liquidität gewinnbringend zu parken - ohne dabei auf Flexibilität verzichten zu müssen.

Die Vorteile im Überblick:

Hohe Flexibilität: Kaufen und verkaufen wie eine Aktie

Zinsnah: Direkte Partizipation am aktuellen EZB-Zins

Transparenz: Klare Kostenstruktur

Sicherheit: Investition in hochwertige Geldmarktinstrumente

Tipp: Der geldmarktnahe ETF von Amundi ist eine besonders attraktive Option für Anleger, die Zinserträge und Liquidität kombinieren möchten.

Geldmarktnahe ETFs von Amundi - so funktioniert’s

Ein ETF wie der Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF bündelt das Kapital vieler Anleger und investiert breit gestreut in kurzfristige, sichere Geldmarktinstrumente. Dazu gehören z. B. Einlagen bei Banken oder kurzlaufende Staatsanleihen.

Der Vorteil gegenüber klassischen Bankprodukten: Während Banken Zinsen oft nur teilweise weitergeben, reagieren geldmarktnahe ETFs schneller und direkter auf Zinsänderungen der EZB.

Beispielrechnung:

EZB-Leitzins: 2,00 %

Erwartete Rendite im ETF: ca. 1,8-1,9 % p.a.

Liquidität: täglicher Kauf & Verkauf über Ihr Depot

Gerade für kurzfristige Anlagehorizonte - etwa zum Parken von Liquidität, den Notgroschen oder beim Rücklagenmanagement - sind geldmarktnahe ETFs eine clevere Alternative zum klassischen Tagesgeld.

Für wen sind geldmarktnahe ETFs geeignet?

Für Anleger, die kurzfristig Geld parken möchten

Für alle, die Inflation und Zinsumfeld aktiv nutzen wollen

Für Nutzer, die volle Flexibilität über das Depot wünschen

Für Sparer, die mehr Rendite suchen als beim klassischen Tagesgeldkonto

Unsere Empfehlung: Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF

Fazit & Call-to-Action

Wenn Sie Ihr Geld kurzfristig, flexibel und zinsnah parken möchten, gehören die geldmarktnahen ETFs von Amundi zu den besten Optionen am Markt. Statt sich mit starren Tagesgeld-Konditionen zufriedenzugeben, können Sie direkt von der EZB-Zinsentwicklung profitieren.

