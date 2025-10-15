DAX24.310 +0,3%Est505.636 +1,5%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,59 +1,2%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1637 +0,2%Öl62,38 +0,2%Gold4.218 +1,8%
Salzgitter platziert Wandelanleihe auf Aurubis-Aktien für 500 Mio Euro

15.10.25 08:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
108,60 EUR 2,30 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
30,76 EUR -0,48 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Salzgitter hat sich wie angekündigt mit einer Anleiheemission 500 Millionen Euro besorgt, um damit unter anderem sein Programm zur Herstellung von CO2-armem Stahl voranzutreiben. Die Schuldverschreibungen mit sieben Jahren Laufzeit werden mit 3,375 Prozent verzinst und können unter bestimmten Bedingungen in Aktien des Kupferkonzerns Aurubis umgewandelt werden, teilte das Stahlunternehmen mit. Insgesamt 3,4 Millionen Aurubis-Aktien oder etwa 7,6 Prozent des Grundkapitals am Hamburger Unternehmen aus dem Bestand von Salzgitter stehen dafür anfänglich zur Verfügung. Der Umtauschpreis wurde auf 145,80 Euro festgelegt. Durch eine zusätzliche Leerverkaufs-Platzierung wurde das Marktrisiko der Käufer der Schuldverschreibung abgesichert, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 02:36 ET (06:36 GMT)

