thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kursplus

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 13,22 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 13,22 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 13,23 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 178.473 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 1,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 3,09 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 327,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,281 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

