DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.275 -1,5%Top 10 Crypto16,42 -0,7%Nas22.513 -2,2%Bitcoin101.604 -3,5%Euro1,1606 +0,3%Öl62,79 -3,7%Gold3.989 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Nach Rekordhoch rückt USA-China-Handelskonflikt in Fokus: DAX verliert letztlich stark an Boden Nach Rekordhoch rückt USA-China-Handelskonflikt in Fokus: DAX verliert letztlich stark an Boden
Pony.AI-Aktie auf der Überholspur: Chinas Robotaxi-Hoffnung greift Waymo im globalen Rennen um autonomes Fahren an Pony.AI-Aktie auf der Überholspur: Chinas Robotaxi-Hoffnung greift Waymo im globalen Rennen um autonomes Fahren an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

MÄRKTE EUROPA/Trump schickt Exportwerte auf Talfahrt

10.10.25 18:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC Registered Shs
33,30 EUR -1,40 EUR -4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Antofagasta plc
31,48 EUR -0,78 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
815,10 EUR -32,40 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
78,76 EUR -1,96 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ferrari N.V.
343,70 EUR -8,30 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Glencore plc
3,91 EUR -0,21 EUR -5,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
105,40 EUR -5,20 EUR -4,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,26 EUR -0,64 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Philips N.V.
23,66 EUR -0,68 EUR -2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
76,31 EUR -2,88 EUR -3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.879,50 EUR -16,00 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
31,66 EUR -2,08 EUR -6,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
230,60 EUR -7,70 EUR -3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
242,75 EUR -3,70 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
8,57 EUR -0,64 EUR -6,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
24,80 EUR 0,05 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
91,60 EUR -1,25 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volvo Car AB Registered Shs -B-
1,89 EUR -0,02 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit kräftigem Minus sind Europas Börsen am Freitag aus dem Handel gegangen. Nach lange ruhigem Geschäft verdarb erneut US-Präsident Donald Trump die Stimmung. Er teilte mit, es gebe angesichts des laufenden Handelskonflikts keinen Bedarf für ein Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Damit würde das geplante Treffen in Südkorea de facto abgesagt werden. An den US-Börsen sorgte dies für einen kleinen Schockmoment und weckte auch in Europa Sorgen vor einem erneuten Handelskrieg. Denn Trump drohte zudem mit neuen China-Zöllen. Kursverluste trafen daher vor allem exportorientierte Branchen wie Automobilbau und Stahl. Der DAX verlor 1,5 Prozent auf 24.241 Punkte, der Euro-Stoxx-50 sogar 1,7 Prozent auf 5.531 Punkte.

Wer­bung

Auto- und Stahlwerte von Trump besonders getroffen

Vor allem Auto-Aktien mit hohem US-Engagement rutschten ab - in Europa war das vor allem die Fiat- und Jeep-Mutter Stellantis. Deren Aktien brachen über 7 Prozent ein. Verluste bei Volvo und Ferrari lagen um die 3 Prozent. Deutsche Titel hielten sich dagegen noch gut, so VW und BWM mit bis zu 2,3 Prozent Minus. Mercedes-Benz hielten sich sogar 0,1 Prozent im Plus, lagen aber schon mehr als 2 Prozent höher. Positiv werteten die Analysten von Jefferies die Aussagen zur Pkw-Sparte. Mercedes-Benz signalisiere zwar eine bereinigte Marge am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 4 bis 6 Prozent, was jedoch über dem Marktkonsens von 3,6 Prozent liege.

Auch Technologiewerte kamen unter kräftigen Druck. So fielen ASML um 4,2 Prozent, BE Semiconductor und Infineon je 3,5 Prozent. Bei Philips, STMicro und SAP ging es bis zu 3 Prozent tiefer. Bei konjunkturempfindlichen Minen- und Stahlwerten ging es ebenso kräftig abwärts. Arcelormittal, SSAB und Salzgitter verloren bis zu 5,8 Prozent. Minen wie Antofagasta und Angloamerican rutschten bis zu 2,8 Prozent ab, Glencore um über 3 Prozent.

Favoritenwechsel - Kräftiger Ausverkauf bei Rüstung

Bereits zuvor drückte ein kräftiger globaler Ausverkauf die Rüstungs-Aktien. Der Index der Rüstungs-Werte war mit 1,6 Prozent einer der Hauptverlierer in Europa. Mit Blick auf das Jahresende habe eine starke Sektor-Rotation eingesetzt, hieß es im Handel: Nun würden zuletzt verschmähte Branchen wie Immobilien und Nahrungsmittel gekauft. Die Gewinner der Vergangenheit, wie Rüstungswerte, dagegen abverkauft.

Wer­bung

Mit dem Gaza-Friedensplan habe dies nichts zu tun, der sei für die Auftragslage bis 2030 irrelevant. Nicht aber die Branchenbenwertung: So warnte die Citigroup bereits seit Ende Juni vor Überbewertung. Schon damals skeptisch gesehene Titel wie Hensold (-5,3%) und Renk (-4,5%) verloren entsprechend besonders stark. In Italien sanken Leonardo um 4,7 Prozent, Rheinmetall gaben nur 1,2 Prozent ab. Hier stützte die Aussicht auf einen Großauftrag von 600 Skyranger-Systemen durch die Bundeswehr. Der Wert des Auftrags könnte bei 9 Milliarden Euro liegen.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.531,32 -1,7% +14,9%

Stoxx-50 4.701,04 -1,4% +10,6%

Stoxx-600 564,16 -1,3% +12,5%

XETRA-DAX 24.241,46 -1,5% +23,6%

CAC-40 Paris 7.918,00 -1,5% +9,0%

Wer­bung

AEX Amsterdam 940,46 -1,9% +9,1%

ATHEX-20 Athen 5.340,01 +0,5% +48,8%

BEL-20 Brüssel 4.921,29 -0,8% +16,3%

BUX Budapest 101.990,76 +0,6% +27,8%

OMXH-25 Helsinki 5.064,55 -0,2% +17,5%

OMXC-20 Kopenhagen 1.618,91 -0,3% -22,8%

PSI 20 Lissabon 8.169,87 -0,7% +29,1%

IBEX-35 Madrid 15.476,50 -0,7% +34,4%

FTSE-MIB Mailand 42.047,50 -1,7% +25,2%

OBX Oslo 1.573,33 -0,4% +18,7%

PX Prag 2.365,36 +0,2% +34,2%

OMXS-30 Stockholm 2.707,50 -0,8% +9,9%

WIG-20 Warschau 2.873,04 -0,0% +31,1%

ATX Wien 4.666,71 -1,4% +29,2%

SMI Zürich 12.481,41 -1,0% +8,7%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:03 % YTD

EUR/USD 1,1610 +0,4% 1,1565 1,1578 +11,7%

EUR/JPY 176,56 -0,3% 177,04 177,22 +8,7%

EUR/CHF 0,9308 -0,2% 0,9323 0,9317 -0,7%

EUR/GBP 0,8702 +0,1% 0,8692 0,8688 +5,0%

USD/JPY 152,07 -0,7% 153,07 153,07 -2,7%

GBP/USD 1,3341 +0,2% 1,3308 1,3326 +6,3%

USD/CNY 7,1156 -0,0% 7,1175 7,1131 -1,3%

USD/CNH 7,1435 +0,1% 7,1380 7,1346 -2,7%

AUS/USD 0,6481 -1,1% 0,6556 0,6561 +5,9%

Bitcoin/USD 118.707,75 -2,3% 121.527,35 121.615,10 +28,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,42 61,03 -4,3% -2,61 -14,7%

Brent/ICE 62,65 65,22 -3,9% -2,57 -13,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.982,13 3.976,74 +0,1% 5,39 +51,5%

Silber 49,95 49,29 +1,3% 0,66 +71,0%

Platin 1.379,76 1.402,89 -1,6% -23,13 +60,2%

Kupfer 4,90 5,12 -4,3% -0,22 +19,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 12:22 ET (16:22 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Anglo American

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Anglo American

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen