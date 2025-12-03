DAX23.682 -0,1%Est505.693 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.435 +0,1%Bitcoin79.507 +1,2%Euro1,1662 +0,3%Öl63,11 +1,2%Gold4.221 +0,4%
Lagarde: Russland muss Eigentümer der eingefrorenen Assets bleiben

03.12.25 17:35 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat sich erneut gegen eine Beschlagnahme der bei Euroclear eingefrorenen russischen Assets ausgesprochen. "Die EZB versucht nur, den Vertrag einzuhalten und wird sicherlich nicht für eine Verletzung des Vertrags stehen, besonders nicht der Artikel Eins, Zwei, Drei", sagte sie in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments. Sie müsse sicherstellen, dass es kein erhöhtes Finanzstabilitätsrisiko gebe und deshalb sollte das Eigentumsrecht an den Vermögenswerten bei Russland bleiben. "Es sollte keine Übertragung solchen Eigentums geben", betonte sie.

Sie fügte hinzu: "Unsere Pflicht ist es außerdem, die Währung, den Euro, zu verteidigen und sicherzustellen, dass die Prinzipien des internationalen Rechts respektiert werden. Das habe sie mit Mitgliedern der Kommission diskutiert und man sei sich einig darüber gewesen, dass die Prinzipien des internationalen Rechts respektiert werden müssten. "Wenn wir Europa als einen Platz bewahren wollen, an dem die Rechtsstaatlichkeit gilt, dann sollten wir nicht damit anfangen, diese Rechtsstaatlichkeit verletzen", sagte Lagarde.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 11:36 ET (16:36 GMT)