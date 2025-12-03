DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.430 +0,1%Bitcoin79.203 +0,8%Euro1,1660 +0,3%Öl62,70 +0,5%Gold4.211 +0,1%
DAX schließt wenig bewegt -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
RENK-Aktie gefragt: Rekordaufträge in den USA - auch Rheinmetall & HENSOLDT legen zu
VW-Aktie legt zu: Ministerpräsident Lies bei Versammlung in Wolfsburg - CEO will Sparkurs vorantreiben
Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags

03.12.25 18:00 Uhr
Der NASDAQ 100 verliert am dritten Tag der Woche an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
167,56 EUR -1,58 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
131,92 EUR -8,16 EUR -5,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21,45 EUR 0,05 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
83,11 EUR 3,26 EUR 4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
52,92 EUR 6,51 EUR 14,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
201,25 EUR -5,45 EUR -2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
412,25 EUR -9,30 EUR -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
88,70 EUR -4,98 EUR -5,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
154,50 EUR -1,58 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NXP Semiconductors N.V.
193,50 EUR 7,50 EUR 4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
44,24 EUR -0,10 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
52,54 EUR -1,76 EUR -3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vertex Pharmaceuticals Inc.
374,60 EUR 9,25 EUR 2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
204,70 EUR -2,55 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.551,5 PKT -4,3 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 25.496,89 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,439 Prozent tiefer bei 25.443,70 Punkten in den Handel, nach 25.555,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25.388,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.574,47 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.972,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23.414,84 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 21.229,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 21,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Microchip Technology (+ 9,22 Prozent auf 61,94 USD), ON Semiconductor (+ 7,91 Prozent auf 55,55 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5,65 Prozent auf 457,62 USD), NXP Semiconductors (+ 4,77 Prozent auf 225,63 USD) und Marvell Technology (+ 4,77 Prozent auf 97,32 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Netflix (-5,21 Prozent auf 103,66 USD), PayPal (-3,37 Prozent auf 52,71 EUR), Micron Technology (-2,03 Prozent auf 234,64 USD), Microsoft (-1,89 Prozent auf 480,73 USD) und Datadog A (-1,75 Prozent auf 153,74 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.716.951 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,755 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen