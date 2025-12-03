DAX23.713 ±0,0%Est505.699 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +2,0%Nas23.397 -0,1%Bitcoin79.557 +1,2%Euro1,1663 +0,3%Öl62,96 +0,9%Gold4.211 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street startet tiefer -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Infineon, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SoftBank-Ausverkauf?

Eutelsat-Aktie sackt ab: Hat ein Großinvestor massiv Aktien verkauft?

03.12.25 15:26 Uhr
Eutelsat-Aktie knickt ein: SoftBank hat wohl erheblichen Teil seiner Beteiligung abgestoßen | finanzen.net

SoftBank hat wohl einen erheblichen Teil seiner Eutelsat-Beteiligung verkauft und sorgt damit für einen starken Kursrutsch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eutelsat Communications
1,96 EUR -0,14 EUR -6,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• SoftBank stößt wohl rund die Hälfte seiner Eutelsat-Anteile ab
• Starlink dominiert weiter deutlich im Satelliteninternet-Markt
• Frankreich stützt Eutelsat mit Kapitalerhöhung für Europas Tech-Souveränität

Wer­bung

Eutelsat-Aktie mit Kurseinbruch nach

Die Anteilsscheine des französischen Satellitenbetreibers Eutelsat erleiden am Mittwoch einen deutlichen Rückschlag. Der Kurs sackt an der Euronext in Paris zeitweise um 5,52 Prozent auf 1,97 Euro ab, nachdem der japanische Investor SoftBank, wie es laut CNBC in einem Bericht von Reuters heißt, einen erheblichen Teil seiner Beteiligung abgestoßen habe. SoftBank habe laut der Nachrichtenagentur 36 Millionen Bezugsrechte veräußert, was ungefähr 26 Millionen Aktien und damit etwa der Hälfte der Beteiligung an dem Satellitenunternehmen entspreche.

Wettbewerb mit Starlink bleibt schwierig

Das französische Unternehmen, dem der Satelliteninternet-Anbieter OneWeb gehört, hatte 2023 mit diesem fusioniert. Ziel war es, der Marktdominanz von Elon Musks Starlink entgegenzutreten. Bislang gelang es Eutelsat jedoch nicht, nennenswerte Marktanteile vom US-Konkurrenten zu erobern.

Wer­bung

Der Größenunterschied ist beträchtlich: Während Eutelsat nach eigenen Angaben über mehr als 600 Satelliten im Weltraum verfügt, betreibt Starlink derzeit 6.750 Satelliten.

Starke Kursschwankungen im laufenden Jahr

Die Eutelsat-Aktie hatte Anfang März dieses Jahres einen dramatischen Anstieg um über 600 Prozent verzeichnet. Dieser Kurssprung stand im Zusammenhang mit Europas Bemühungen um technologische Souveränität, nachdem die USA ihre Militärhilfe für die Ukraine zurückgefahren hatten. Seitdem gaben die Papiere jedoch mehr als 70 Prozent nach.

Im Juni führte der französische Staat eine Kapitalerhöhung von 1,35 Milliarden Euro (1,57 Milliarden US-Dollar) bei Eutelsat an und avancierte mit rund 30 Prozent zum größten Anteilseigner. Das Unternehmen wird als zentral für Europas Streben nach technologischer Unabhängigkeit betrachtet.

Wer­bung

SoftBanks Portfolioumschichtung für KI-Investitionen

Im November hatte SoftBank bereits seine komplette Beteiligung am US-Chiphersteller NVIDIA veräußert, um Kapital für Investitionen in OpenAI und weitere Projekte bereitzustellen. Gründer Masayoshi Son erklärte am Montag bei einer Veranstaltung, dass dieser Schritt notwendig gewesen sei, um die nächsten Investitionen des Unternehmens im Bereich künstliche Intelligenz zu finanzieren.

Luke Kehoe, Analyst bei Ookla, kommentierte gegenüber CNBC, dass der Schritt des japanischen Konzerns bei Eutelsat dessen "aggressive Monetarisierungsstrategie" im gesamten Portfolio widerspiegele.

"Da nun nicht SoftBank, sondern Regierungen und strategische europäische Investoren die Rekapitalisierung finanzieren, entwickelt sich Eutelsat von einer Wachstumsgeschichte hin zu einer tragenden Säule der digitalen Souveränitätsinfrastruktur Europas", zitiert CNBC Kehoe.

Fokus auf B2B-Segmente statt Privatkundengeschäft

Während Starlink seinen Größenvorteil behält und im Breitband-Einzelhandelsmarkt führend bleibt, positioniert sich Eutelsat nach Einschätzung von Kehoe in den Bereichen Regierung, Luftfahrt, Backhaul und Notfallkonnektivität.

"Die offene Frage ist, ob diese höherwertige, B2B-orientierte Positionierung attraktive Renditen abwerfen kann, sobald die aktuelle Investitionswelle und die Rekapitalisierungen abgeschlossen sind, und ob Europa bereit ist, weiterhin in dem erforderlichen Umfang zu investieren, um die Lücke zu Starlink zu schließen", erklärte der Analyst laut CNBC.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eutelsat Communications

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eutelsat Communications

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eutelsat Communications

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eutelsat Communications

DatumRatingAnalyst
26.10.2012Eutelsat CommunicationsAct outperformExane-BNP Paribas SA
26.10.2012Eutelsat CommunicationsAct neutralNomura
22.10.2012Eutelsat CommunicationsAct holdSociété Générale Group S.A. (SG)
31.07.2012Eutelsat CommunicationsAct holdSociété Générale Group S.A. (SG)
23.07.2012Eutelsat CommunicationsAct holdSociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
26.10.2012Eutelsat CommunicationsAct outperformExane-BNP Paribas SA
11.05.2011Eutelsat CommunicationsAct overweightMorgan Stanley
21.02.2011Eutelsat CommunicationsAct buySociété Générale Group S.A. (SG)
04.11.2010Eutelsat CommunicationsAct buySociété Générale Group S.A. (SG)
22.10.2010Eutelsat CommunicationsAct buySociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
26.10.2012Eutelsat CommunicationsAct neutralNomura
22.10.2012Eutelsat CommunicationsAct holdSociété Générale Group S.A. (SG)
31.07.2012Eutelsat CommunicationsAct holdSociété Générale Group S.A. (SG)
23.07.2012Eutelsat CommunicationsAct holdSociété Générale Group S.A. (SG)
03.05.2012Eutelsat CommunicationsAct holdSociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eutelsat Communications nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen