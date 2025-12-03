DAX23.682 -0,1%Est505.693 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.435 +0,1%Bitcoin79.507 +1,2%Euro1,1662 +0,3%Öl63,11 +1,2%Gold4.221 +0,4%
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Erholung nicht Nachhaltig: DAX gab Gewinne im Handelsverlauf wieder ab

03.12.25 17:37 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX büßt Gewinne ein | finanzen.net

Nachdem die DAX-Anleger am Dienstag erst einmal durchatmeten, begab sich der DAX am Mittwochnachmittag erneut auf eine Berg- und Talfahrt.

DAX 40
23.682,5 PKT -28,4 PKT -0,12%
Der DAX war mit einem leichten Plus in den Mittwoch gestartet und verweilte im Anschluss zunächst weitgehend in der Gewinnzone. Am Nachmittag drehte die Stimmung indes - das Börsenbarometer verlor zeitweise leicht und pendelte dann um den Vortagesschlusskurs. Er beendete die Sitzung marginale 0,07 Prozent leichter bei 23.693,71 Punkten.

Schwache US-Konjunkturdaten zur Kapazitätsauslastung in den USA (75,9 Prozent im November, statt erwartete 77,2 Prozent) ließen auch die Wall Street tiefer starten.

Nach seinem schwachen Start in den Dezember hatte der DAX die Verluste am Dienstag zwischenzeitlich beinahe wieder ausgemerzt. Letztlich hatte er dann aber etwas Schwung verloren und die Gewinne schmolzen ab.

An der Wall Street ging es nach dem europäischen Handelsende am Abend aber wieder etwas aufwärts.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Rally bleibt wohl aus

Marktbeobachter hegen indes zunehmend Zweifel an einer DAX-Rally zum Jahresende. Es sei "fraglich, woher die positiven Impulse kommen sollen", schreibt etwa die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). So sei eine Leitzinssenkung in den USA in der kommenden Woche überwiegend schon in den Kursen eingepreist, obwohl es seitens der Notenbank Fed hierfür keine klaren Signale gebe. "Zudem gab es offensichtlich kaum Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland in Moskau, sodass es kaum Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges gibt"

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

17:30Charttechnik: Eigenarten der Märkte - Charttechnik mit Rüdiger Born
