Aktien Frankfurt Schluss: Hängepartie geht weiter - Dax leicht im Minus

03.12.25 17:53 Uhr
03.12.25 17:53 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist nach einem lethargischen Verlauf am Mittwoch am Ende kaum verändert aus dem Handel gegangen. Nachdem es zunächst nach einer Fortsetzung der am Vortag begonnenen leichten Erholung vom Montagsrutsch ausgesehen hatte, fiel das Börsenbarometer bis zum Schlussgong wieder ab. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex dann mit einem leichten Abschlag von 0,07 Prozent auf 23.693,71 Punkte. Damit setzt sich die Hängepartie unterhalb von 24.000 Zählern fort.

Der MDAX der mittelgroßen Werte notierte zum Handelsende mit 0,67 Prozent im Minus und landete auf 29.326,19 Punkten.

Auch aus den USA blieben zur Wochenmitte größere Impulse aus. Dort agierten Investoren ebenfalls zurückhaltend, obwohl der überraschend schwache Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP für November laut Beobachtern weiteren Nährboden für Zinssenkungsfantasien lieferte.

Markbeobachter Timo Enden befürchtet, dass es mit den Schaukelbörsen so weitergehen könnte. "Zu größeren Engagements dürften sich Anleger wohl weiterhin nicht hinreißen lassen, da die makroökonomische Gemengelage fragil bleibt". Christine Romar von CMC Markets prophezeit deshalb, dass im Dax zwischen 23.500 und 23.900 Punkten eine Fortsetzung des impulslosen Seitwärtstrends droht - "mindestens mal bis zur Sitzung der Fed am kommenden Mittwoch".

Auffällige Kursbewegungen bei den Einzelwerten gab es hierzulande bei HUGO BOSS, denn die Anleger zeigten sich geschockt vom Ausblick des Modekonzerns. Die Aktien brachen auf den tiefsten Stand seit April ein und schlossen am Abend fast zehn Prozent niedriger./tav/mis

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag