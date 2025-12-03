DAX23.682 -0,1%Est505.693 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.419 ±0,0%Bitcoin79.203 +0,8%Euro1,1660 +0,3%Öl62,68 +0,5%Gold4.208 +0,1%
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember (vorläufige Fassung)

03.12.25 18:02 Uhr

===

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Pk zu finanziellem Verhalten

Wer­bung

privater Haushalte

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 13:30 US/Challenger Job Cut Report November

*** 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Leitung eines Panels

bei EZB/IWF-Konferenz zu Fiskalpolitik

(16:00 EZB-Chefvolkswirt Lane)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Wer­bung

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 216.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober

15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm

*** 18:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Rede bei Florida Bankers

Association Leadership Luncheon

*** 18:00 FR/Ergebnisse des Eba-Bankenstresstests

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

*** - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag

===

Wer­bung

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 12:02 ET (17:02 GMT)