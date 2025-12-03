S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittag im Plus

S&P 500-Kursverlauf

Der Handel in New York verläuft am Mittwochmittag in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch verbucht der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,03 Prozent auf 6.831,65 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,525 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,164 Prozent schwächer bei 6.818,16 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.829,37 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.810,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6.848,48 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,284 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 03.11.2025, einen Stand von 6.851,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.448,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der S&P 500 6.049,88 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 16,41 Prozent. Bei 6.920,34 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Microchip Technology (+ 9,22 Prozent auf 61,94 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5,65 Prozent auf 457,62 USD), NOV (+ 5,54 Prozent auf 16,18 USD), Charles River Laboratories International (+ 5,38 Prozent auf 184,16 USD) und NXP Semiconductors (+ 4,77 Prozent auf 225,63 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Alexandria Real Estate Equities (-7,64 Prozent auf 49,72 USD), SanDisk (-6,06 Prozent auf 192,90 USD), Netflix (-5,21 Prozent auf 103,66 USD), Seagate Technology (-4,56 Prozent auf 254,70 USD) und Healthpeak Properties (-3,82 Prozent auf 17,35 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15.716.951 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,755 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

