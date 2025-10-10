thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,21 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 13,21 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 13,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 13,01 EUR. Bei 13,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.109.074 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 1,10 Prozent zulegen. Am 16.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,09 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,82 EUR aus.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,281 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

