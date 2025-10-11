So reagiert die Ottobock-Aktie auf Directors' Dealings

Insider Portfolio

Wie sich die Ottobock-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 07.10.2025 bei Ottobock. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 10.10.2025. van Pelt, Eva, Sonstige Führungsperson bei Ottobock fügte dem eigenen Portfolio 1.515 Ottobock-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 07.10.2025 einen Wert von jeweils 66,00 EUR. Die Ottobock-Aktie kam im -Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei .

Die Ottobock-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 1,10 Prozent im Minus bei 69,00 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 5.788 Ottobock-Aktien umgesetzt.

Bei Ottobock kam es davor am 07.10.2025 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Insgesamt 6.060 Ottobock-Anteile (66,00 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Kreitz, Dr. Arne Sonstige Führungsperson.

Redaktion finanzen.net