DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin97.049 -0,4%Euro1,1604 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).
Insider Portfolio

So reagiert die Ottobock-Aktie auf Directors' Dealings

11.10.25 08:01 Uhr

Wie sich die Ottobock-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
69,39 EUR -0,64 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 07.10.2025 bei Ottobock. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 10.10.2025. van Pelt, Eva, Sonstige Führungsperson bei Ottobock fügte dem eigenen Portfolio 1.515 Ottobock-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 07.10.2025 einen Wert von jeweils 66,00 EUR. Die Ottobock-Aktie kam im -Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei .

Die Ottobock-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 1,10 Prozent im Minus bei 69,00 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 5.788 Ottobock-Aktien umgesetzt.

Bei Ottobock kam es davor am 07.10.2025 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Insgesamt 6.060 Ottobock-Anteile (66,00 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Kreitz, Dr. Arne Sonstige Führungsperson.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ottobock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ottobock

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ottobock

DatumMeistgelesen
Wer­bung