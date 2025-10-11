So bewegt ein Insider die Ottobock-Aktie

Aktien wechseln den Besitzer

Wie sich die Ottobock-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Für den 07.10.2025 wurde bei Ottobock ein Insiderdeal gemeldet. Der Handel wurde am 10.10.2025 öffentlich gemacht. Sonstige Führungsperson Näder, Prof. Hans Georg reduzierte am 07.10.2025 sein Investment in Ottobock-Aktien. Näder, Prof. Hans Georg veräußerte 9.125.000 Aktien zu jeweils 66,00 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die Ottobock-Aktie im -Handel und tendierte zu guter Letzt bei .

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,10 Prozent auf 69,00 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 5.788 Ottobock-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Ottobock-Anteile zuletzt am 07.10.2025 von einer Führungskraft bewegt. Bei einem Kurs von 66,00 EUR je Papier baute Ottobock-Kreitz, Dr. Arne Sonstige Führungsperson sein Engagement um 6.060 Anteile aus.

