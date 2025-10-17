- 19% - Standard Lithium-Aktie mit Kursrutsch: Kapitalerhöhung in Millionenhöhe belastet
Das Lithiumunternehmen Standard Lithium hat am Donnerstag eine Kapitalerhöhung angekündigt. Die Aktie reagiert deutlich negativ.
• Öffentliche Zeichnung von Stammaktien über 120 Millionen Dollar
• Erlös für Investitionen, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke
• Aktie rutscht vorbörslich ab
Standard Lithium kündigt Kapitalerhöhung an
Standard Lithium gab am Donnerstag ein Kapitalerhöhung bekannt. Das Unternehmen beabsichtigt, im Rahmen eines öffentlichen Angebots Stammaktien mit einer Zeichnungssumme von 120 Millionen Dollar anzubieten und zu verkaufen, wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Daneben will Standard Lithium den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 15 Prozent der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis einräumen.
"Morgan Stanley und Evercore ISI werden als Co-Lead-Bookrunner für ein Konsortium von Emissionsbanken fungieren, darunter BMO Capital Markets als Bookrunner für das geplante Angebot", heißt es in Standard Lithiums Pressemitteilung.
Den Nettoerlös aus dem Angebot will das Lithiumunternehmen zur Finanzierung von Investitionen in seinen Projekten im Südwesten von Arkansas und im Osten von Texas sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen sowohl bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec als auch in den USA jeweils einen vorläufigen Prospektzusatz zum bestehenden Basisprospekt des Unternehmens eingereicht.
Standard Lithium-Aktie tiefrot
Am Donnerstag ging es für die Standard Lithium-Aktie an der NYSE American letztlich noch um 5,27 Prozent nach oben auf 5,39 US-Dollar. Vor dem Wochenende dürfte die Ankündigung der Kapitalerhöhung allerdings für deutliche Verluste sorgen. Im Handel sacken die Anteilsscheine zeitweise um 25,51 Prozent auf 4,01 US-Dollar ab.
In diesem Jahr können die Papiere des Lithiumunternehmens aber dennoch eine starke Performance vorweisen: Seit Jahresbeginn schlägt ein Plus von fast 270 Prozent zu Buche (Stand: Schlusskurs vom 16.10.2025).
Redaktion finanzen.net
