IPO von Ottobock: Aktie am oberen Ende der Preisspanne erwartet
Die Aktien des Prothesenhersteller Ottobock werden bei dem für den 9. Oktober geplanten Börsengang am oberen Ende der Preisspanne von 62,00 bis 66,00 Euro erwartet.
Die Platzierung sei überzeichnet und Gebote unter 66 Euro dürften wohl nicht zum Zuge kommen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eingesehene Unterlagen. Damit würde das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von rund 4,2 Milliarden Euro kommen.
Ausgegeben werden rund 1,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie rund 9,1 Millionen bestehende Aktien des bisherigen Eigentümers, der Näder Holding. Hinzu kommen weitere 1,6 Millionen Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) - ebenfalls aus dem Bestand des bisherigen Eigentümers. Bei vollständiger Platzierung läge der Streubesitz bei rund 19 Prozent.
DUDERSTADT (dpa-AFX)
