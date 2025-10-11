Directors' Dealings bei Ottobock: Führungskraft kauft zu

Depotänderung

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Ottobock informiert.

Zu Insidertrades kam es am 07.10.2025 bei Ottobock. Ottobock meldete den Insiderdeal am 10.10.2025. Am 07.10.2025 baute Kreuzburg, Dr. Joachim, Sonstige Führungsperson, sein Depot um 4.545 Aktien aus. Kreuzburg, Dr. Joachim bezahlte 66,00 EUR je Anteilsschein. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die Ottobock-Aktie. Der Anteilsschein notierte via bei .

Der Ottobock-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,10 Prozent auf 69,00 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 5.788 Ottobock-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Zuletzt hatte es am 07.10.2025 Directors' Dealings bei Ottobock gegeben. Für jeweils 66,00 EUR stockte Kreitz, Dr. Arne Sonstige Führungsperson das Engagement um 6.060 Ottobock-Aktien auf.

