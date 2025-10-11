DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin97.049 -0,4%Euro1,1604 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).
Depotänderung

Directors' Dealings bei Ottobock: Führungskraft kauft zu

11.10.25 08:01 Uhr

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Ottobock informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
69,39 EUR -0,64 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zu Insidertrades kam es am 07.10.2025 bei Ottobock. Ottobock meldete den Insiderdeal am 10.10.2025. Am 07.10.2025 baute Kreuzburg, Dr. Joachim, Sonstige Führungsperson, sein Depot um 4.545 Aktien aus. Kreuzburg, Dr. Joachim bezahlte 66,00 EUR je Anteilsschein. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die Ottobock-Aktie. Der Anteilsschein notierte via bei .

Der Ottobock-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,10 Prozent auf 69,00 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 5.788 Ottobock-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Zuletzt hatte es am 07.10.2025 Directors' Dealings bei Ottobock gegeben. Für jeweils 66,00 EUR stockte Kreitz, Dr. Arne Sonstige Führungsperson das Engagement um 6.060 Ottobock-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ottobock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ottobock

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ottobock

DatumMeistgelesen
Wer­bung