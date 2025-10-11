Investition vergrößert: Insider greift bei Ottobock-Anteilen zu
So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Ottobock-Aktie aus.
Werte in diesem Artikel
Am 07.10.2025 wurden bei Ottobock Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Aktien-Deal wurde am 10.10.2025 bekannt gemacht. Sein Engagement in Ottobock ausgebaut, hat am 07.10.2025 Kaschke, Prof. Dr. Michael, Sonstige Führungsperson. Das Portfolio erweiterte sich damit um 2.272 Aktien zu je 66,00 EUR. Im -Handel kam die Ottobock-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei .
Die Aktionäre schickten das Papier von Ottobock am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,10 Prozent auf 69,00 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 5.788 Ottobock-Aktien den Besitzer.
Zuletzt hatte es am 07.10.2025 Directors' Dealings bei Ottobock gegeben. Ottobock-Kreitz, Dr. Arne Sonstige Führungsperson holte sich 6.060 Aktien für je 66,00 EUR ins Depot.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ottobock
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ottobock
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Ottobock
Analysen zu Ottobock
Keine Analysen gefunden.