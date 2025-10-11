Investition vergrößert: Insider greift bei Ottobock-Anteilen zu

Meldepflicht nachgekommen

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Ottobock-Aktie aus.

Am 07.10.2025 wurden bei Ottobock Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Aktien-Deal wurde am 10.10.2025 bekannt gemacht. Sein Engagement in Ottobock ausgebaut, hat am 07.10.2025 Kaschke, Prof. Dr. Michael, Sonstige Führungsperson. Das Portfolio erweiterte sich damit um 2.272 Aktien zu je 66,00 EUR. Im -Handel kam die Ottobock-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei .

Die Aktionäre schickten das Papier von Ottobock am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,10 Prozent auf 69,00 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 5.788 Ottobock-Aktien den Besitzer.

Zuletzt hatte es am 07.10.2025 Directors' Dealings bei Ottobock gegeben. Ottobock-Kreitz, Dr. Arne Sonstige Führungsperson holte sich 6.060 Aktien für je 66,00 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net