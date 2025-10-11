Umbau im Depot: So bewegt ein Aufsichtsrat die Ottobock-Aktie

Insidertrade im Blick

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Ottobock informiert.

Zum 07.10.2025 wurde bei Ottobock ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 10.10.2025. 3.030 Ottobock-Aktien für jeweils 66,00 EUR kaufte am 07.10.2025 Bohr, Dr. Bernd, Aufsichtsrat. Bei der Ottobock-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im -Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von .

Die Ottobock-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,10Prozent auf 69,00 EUR abwärts. Der Tagesumsatz der Ottobock-Aktie belief sich da auf 5.788 Aktien.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 07.10.2025 erfasst. Einen Zukauf von 6.060 Papiere für jeweils 66,00 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Sonstige Führungsperson.

Redaktion finanzen.net