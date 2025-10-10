Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime sackt mittags ab

Index im Blick

Der ATX Prime bewegt sich am Mittag auf rotem Terrain.

Am Freitag fällt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,54 Prozent auf 2.351,72 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,008 Prozent auf 2.364,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2.364,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2.349,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.370,89 Zähler.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 1,06 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 10.09.2025, bei 2.309,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.266,37 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2024, den Wert von 1.801,33 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 28,80 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2.428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.745,07 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Österreichische Post (+ 1,35 Prozent auf 30,00 EUR), UBM Development (+ 1,35 Prozent auf 22,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,11 Prozent auf 23,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,00 Prozent auf 4,03 EUR) und PORR (+ 0,82 Prozent auf 30,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-5,25 Prozent auf 79,40 EUR), FACC (-2,58 Prozent auf 9,08 EUR), Wienerberger (-2,18 Prozent auf 26,98 EUR), voestalpine (-2,09 Prozent auf 32,86 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,89 Prozent auf 7,26 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 106.547 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 32,641 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

