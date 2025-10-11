Die Reaktion der Ottobock-Aktie auf einen Insidertrade

Aktien wechseln den Besitzer

Wie sich die Ottobock-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 07.10.2025 wurden bei Ottobock Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Meldung des Deals ging am 10.10.2025 ein. Spielmann, Andreas, Aufsichtsrat bei Ottobock, hat am 07.10.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 1.515 Aktien zu je 66,00 EUR. Mit einem Kurs von zeigte sich die Ottobock-Aktie im -Handel schließlich kaum verändert.

Die Ottobock-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 1,10 Prozent auf 69,00 EUR nach. Die Anzahl der gehandelten Ottobock-Aktien belief sich an jenem Tag auf 5.788 Stück.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 07.10.2025 verzeichnet. Sonstige Führungsperson, Kreitz, Dr. Arne, erwarb 6.060 Papiere zu jeweils 66,00 EUR.

Redaktion finanzen.net