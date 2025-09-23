thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 7,35 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Die Umsatz- und operativen Ergebnisziele (bereinigtes Ebit), die der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern stehende Marineschiffbauer TKMS vorgestellt habe, beinhalteten erhebliches Aufwärtspotenzial für seine Prognosen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte auch für die Bewertung, die er derzeit bei 2,7 Milliarden Euro ansetze./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,59 €
|Abst. Kursziel*:
-45,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-45,53%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
