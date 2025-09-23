DAX 23.780 +0,2%ESt50 5.511 +0,1%Top 10 Crypto 15,56 -2,2%Dow 46.334 +0,0%Nas 22.542 -0,2%Bitcoin 96.266 -1,2%Euro 1,1736 +0,1%Öl 67,09 -0,8%Gold 3.847 +0,4%
Top News
MTU-Aktie vor dem Ausbruch: UBS sorgt für neuen Auftrieb
Globaler Gig-Economy-Leader: Uber überzeugt mit Skalierung und Profitabilität. Mizuho sieht noch 30 % Aufwärtspotenzial.
thyssenkrupp Aktie

11,57 EUR -0,05 EUR -0,43 %
STU
Marktkap. 7,35 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

thyssenkrupp AG
11,57 EUR -0,05 EUR -0,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Die Umsatz- und operativen Ergebnisziele (bereinigtes Ebit), die der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern stehende Marineschiffbauer TKMS vorgestellt habe, beinhalteten erhebliches Aufwärtspotenzial für seine Prognosen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte auch für die Bewertung, die er derzeit bei 2,7 Milliarden Euro ansetze./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,59 €		 Abst. Kursziel*:
-45,64%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-45,53%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

15:06 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 thyssenkrupp Buy Baader Bank
mehr Analysen

