thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag verlustreich

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,62 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 11,31 EUR. Bei 11,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 905.898 thyssenkrupp-Aktien.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 73,38 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,155 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,32 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,99 Mrd. EUR gelegen.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,282 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

