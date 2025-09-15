thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,55 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 11 Euro angehoben. Das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thysenkrupp Steel erhöhe den Druck auf die EP Corporate Group des Unternehmers Daniel Kretinsky, die bereits einen Teil des Unternehmens hält, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne Thyssenkrupp zusätzliche Verhandlungsmacht verschaffen. Ein Komplettverkauf erscheine Schlamp wenig realistisch, wahrscheinlicher sei eine Kooperationslösung./niw/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:48 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: thyssenkrupp Halten
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
11,26 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
11,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
