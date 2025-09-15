DZ BANK

thyssenkrupp Halten

17:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 11 Euro angehoben. Das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thysenkrupp Steel erhöhe den Druck auf die EP Corporate Group des Unternehmers Daniel Kretinsky, die bereits einen Teil des Unternehmens hält, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne Thyssenkrupp zusätzliche Verhandlungsmacht verschaffen. Ein Komplettverkauf erscheine Schlamp wenig realistisch, wahrscheinlicher sei eine Kooperationslösung./niw/nas

