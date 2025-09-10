DAX 23.329 -1,8%ESt50 5.372 -1,3%Top 10 Crypto 15,94 -0,4%Dow 45.779 -0,2%Nas 22.342 +0,0%Bitcoin 98.079 +0,0%Euro 1,1868 +0,9%Öl 68,52 +1,6%Gold 3.689 +0,3%
thyssenkrupp Aktie

11,33 EUR +0,48 EUR +4,38 %
STU
Marktkap. 6,55 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

19:31 Uhr
thyssenkrupp Neutral
thyssenkrupp AG
11,33 EUR 0,48 EUR 4,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Es gebe bisher keinen Beleg dafür, dass das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel wertsteigernd sei, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Angebot Schwung in die Überlegungen zu einem Gemeinschaftsunternehmen bringen und Druck auf die EP Group als Großaktionär ausüben./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,36 €		 Abst. Kursziel*:
-44,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-44,40%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,78 €

Analysen zu thyssenkrupp AG

19:31 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
19:01 thyssenkrupp Buy Baader Bank
17:51 thyssenkrupp Halten DZ BANK
18.08.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
15.08.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
