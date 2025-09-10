thyssenkrupp Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Es gebe bisher keinen Beleg dafür, dass das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel wertsteigernd sei, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Angebot Schwung in die Überlegungen zu einem Gemeinschaftsunternehmen bringen und Druck auf die EP Group als Großaktionär ausüben./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
